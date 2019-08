Franky Zapata creua el canal de la Mànega amb un «flyboard»

El ciutadà francès Franky Zapata va creuar amb èxit, ahir diumenge, el canal de la Mànega en un flyboard impulsat per turbines inventades per ell mateix. El passat 25 de juliol, Zapata ja va intentar travessar la ruta, sense èxit.

Zapata es va enlairar des de la localitat francesa de Sangatte i va arribar a la badia de Santa Margarida, a Dover, uns 25 minuts després, segons va informar el diari britànic The Independent.

«Francament, em sento genial», va declarar, abans d'afegir que «aquesta vegada no hi ha hagut problemes». Zapata va intentar aquest mateix recorregut fa tan sols 10 dies, però va caure al mar després de 10 minuts a l'aire. «Estic cansat. No estic de vacances però estic exultant» va manifestar, al mateix temps que va expressar el seu agraïment a l'equip i a la seva dona. L'aparell que va inventar pot arribar fins als 160 quilòmetres per hora i compta amb querosè per volar durant uns deu minuts, per la qual cosa Zapata va haver de parar a proveir-se de carburant en una plataforma. «Durant els últims cinc i sis quilòmetres realment he gaudit», va assenyalar. «Si això ha de ser un esdeveniment històric, el temps ho dirà. No soc jo el que ho ha de fer», va afegir, segons va informar l'agència Reuters.