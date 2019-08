Mor Henri Belolo, un dels fundadors del grup Village People

Henri Belolo, el pioner de la música francesa que va ser un dels fundadors de la banda Village People ha mort als 82 anys. Belolo va fundar la formació de música disco a finals de la dècada dels setanta al costat del també francès Jacques Morali, després de mudar-se a Nova York i veure potencial en l'escena gai.

El grup va ser creat específicament per promocionar i interpretar les creacions de música disco d'aquests dos músics. Igual que Boney M., Village People va ser un grup «dissenyat a mida» i amb ambició global component cançons sempre en anglès.

Belolo era heterosexual, però la banda, que ha venut més de 100 milions de discos des de la seva fundació el 1977, va esdevenir capdavantera dels drets de la comunitat LGBT, en barrejar sons de música disco amb lletres obertament a favor de la llibertat sexual.

En un comunicat, el grup -encara en actiu i que ha tingut diferents formacions al llarg dels anys- va dir que estaven «tristos» per la mort de Belolo, a qui consideren un «pioner del gènere disco» que deixa «un llegat marcat per una obra que perdura».

La banda original va adoptar una imatge pública propera a l'escena homosexual de la dècada de 1970, en què els seus cinc integrants es vestien com un policia, un home amb jaqueta de cuir, un nord-americà nadiu, un soldat i un vaquer. Les cançons més populars de Village People, Y.M.C.A, In the Navy i Macho Man van ser adoptades com a himnes per la comunitat LGBT, però també van tenir un gran èxit comercial.

Després de fundar la seva discogràfica, Scorpio, el 1973, Belolo va introduir el hip-hop a França amb el grup nord-americà Break Machine en la dècada de 1980.