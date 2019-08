El 33% dels nous casos d'asma infantil a Europa són atribuïbles a la contaminació

El 33% dels casos nous d'asma infantil a Europa són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica, segons ha constatat un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, i publicat a la revista EuropeanRespiratory Journal.

L'estudi, realitzat en 18 països europeus, suggereix que les recomanacions actuals de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) relatives als nivells de diòxids de nitrogen (NO2) no protegeixen prou a nens, i assenyala que fins a un 11% dels casos nous d'asma infantil podrien ser previnguts cada any si els països europeus complissin amb les recomanacions relatives als nivells de partícules contaminants en suspensió PM 2,5. Si la reducció de la contaminació atmosfèrica per PM 2,5 s'ampliés fins a arribar als nivells més baixos registrats en la literatura científica, el percentatge de casos nous prevenibles per any ascendiria al 33%.

L'asma és la malaltia crònica més comuna en la infància, i ha evidència emergent que suggereix que l'exposició a la contaminació atmosfèrica podria incrementar el risc de desenvolupar aquesta malaltia durant la infància.

El nou estudi ha estimat la càrrega d'asma infantil a 18 països europeus i amb més de 63,4 milions de nens i ha arribat a la conclusió que un nombre elevat de casos són atribuïbles a l'exposició a la contaminació atmosfèrica. El percentatge de casos nous anuals atribuïble a la contaminació atmosfèrica varia en funció de cada un dels tres contaminants estudiats: 33% en el cas de les partícules PM 2,5; 23% per a NO2, i 15% per carboni negre (BC).