Imitant The Beatles en els 50 anys de la fotografia d'Abbey Road

El pas de vianants de Londres que The Beatles van fer famós a la portada del disc Abby Road ahir va reviure aquella imatge més vegades del que ja és habitual. Aquest dijous es complien cinquanta anys de la fotografia que va fer Iain Macmillan i que va convertir aquell indret, proper a l'estudi de gravació on treballaven els músics, en visita obligada de melòmens. Nombroses persones anònimes com les que apareixen en aquesta imatge ahir van imitar John Lenon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, que van creuar aquell pas de vianants el 8 d'agost de 1969.