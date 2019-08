Cartells per allunuyar els turistes de les vaques

Els problemes que es generen de manera especial a l'estiu entre els habitants de l'àmbit rural i les persones que hi van de vacances, sobretot urbanites, no són exclusius, per suposat, de les comarques gironines. N'hi ha a tot arreu. L'últim exemple l'hem trobat a Alemanya, a l'Alta Baviera, on Georg Mair, president de l'Associació Alpina, ha hagut d'instal·lar uns cartells a la zona on pasturen les seves vaques alertant d'aquesta situació. «Atenció, animals pasturant, sisplau mantinguin la distància. Els gossos han d'anar lligats. Deixin anar la corretjta en cas de perill». Aquest és el missatge que aquest ramader del municipi de Gaissach, al sud d'Alemanya, ha hagut de posar en rètols perquè es trobava que els turistes sovint ignoraven les tanques que té a la zona, s'acostaven als animals, i feien malbé pastures i flors... «El cartell està dirigit sobretot als turistes», explicava Mair, que afegia que «molts d'ells no entenen què significa la pastura, ni tampoc el risc que implica acostar-se als animals».