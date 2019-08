Descobreixen un tram de muralla del castell de Sant Iscle, a Vidreres

Els arqueòlegs han descobert un nou tram de muralla del segle XII que formava part del primer castell de Sant Iscle de Vidreres. Es tracta d'un pany de 12 metres, adjacent a les restes que van aparèixer per sorpresa l'any passat, i que permeten endinsar-se dins la primera fase d'aquesta fortificació que pertanyia al vescomtat de Cabrera.

Aquesta campanya d'excavacions, la quinzena que es fa a l'indret, també ha permès localitzar unes tisores i una punta de llança del segle XV (que es trobaven dins dues sitges situades a la banda oest del castell). Per últim, els participants al camp de treball han acabat els treballs a la sala de la cisterna, on han aparegut nou enterraments més. Segurament, corresponents a la necròpolis dels segles IX-X que hi havia a l'indret abans no s'hi aixequés la fortificació.

El castell de Sant Iscle, que formava part del vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII. De fet, la primera evidència històrica que se'n té és del 1194. Apareix com a Castrum Sancti Asciscli en un pacte que van segellar l'aleshores vescomte Ponç III de Cabrera i el rei Alfons I el Cast. La fortificació va perdurar fins al segle XVII, quan va perdre les seves funcions defensiva i militar. Des del 2005, a l'indret s'hi fan excavacions periòdiques. Dirigides per l'arqueòleg Joan Llinàs, a les campanyes hi prenen part joves que participen en camps de treball. La d'aquest 2019 ha estat la quinzena excavació que s'hi porta a terme.