Posen al descobert diversos negatius de fusta neandertal a Capellades

Els arqueòlegs que cada estiu treballen a l'Abric Romaní enguany han posat al descobert diversos negatius de fusta. Per segon any consecutiu, els treballs s'han centrat a destapar el nivell R –a onze metres de profunditat–, on vivien els neandertals de fa 60.000 anys. En un comunicat, els estudiosos expliquen que ara es troben al sostre del nivell, i per això encara no es poden valorar amb profunditat les restes de fauna i les eines de pedra que s'hi han trobat. Malgrat això, les troballes d'enguany destaquen per un volum important d'empremtes de diversos vegetals, entre els quals la fusta.

Aquest tipus de descobriments es donen perquè, encara que el contingut vegetal s'hagi desintegrat, es conserva la seva empremta en forma de negatiu. Enguany es compleixen 110 anys del descobriment del jaciment i 36 des que es van reprendre els treballs d'excavació. Si s'acaba confirmant la presència d'algun tipus d'eina entre el conjunt excavat, això permetrà aprofundir en l'estudi de l'explotació de la producció d'eines de fusta durant el Paleolític mitjà, un fet que els arqueòlegs consideren «extraordinari» donat el caràcter perible de la fusta.

Les excavacions futures, com la que continuarà l'any que ve al mateix nivell R, permetran l'anàlisi de la resta de materials, entre ells els fogars conservats a la superfície de l'abric. Això ajudarà a seguir documentant i coneixent amb més profunditat l'estil de vida dels neandertals.