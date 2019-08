Catalonia Sacra proposa una visita guiada per conèixer el santuari de la Verge de Núria

Catalonia Sacra, una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya que té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església Catòlica, reprèn les activitats el dissabte 7 de setembre amb una proposta centrada en la Verge de Núria. La primera activitat que oferiran després d'aquesta aturada estiuenca serà la visita guiada «La Mare de Déu de Núria: culte i vicissituds». A través de formes d'expressió populars o cultes en la litúrgia i la literatura, la visita proposa conèixer l'espiritualitat pròpia del santuari de la Verge de Núria, considerat el segon santuari marià de Catalunya després de Montserrat.

L'activitat, proposada pel Bisbat d'Urgell, farà aturada en espais com la capella de Sant Gil, l'església del santuari o el cambril. La celebració es fa dins el marc dels actes de la festivitat de la Verge de Núria, que se celebra el 8 de setembre.

Miquel Sitjar, un dels especialistes en el santuari, serà l'encarregat de conduir aquest itinerari.



Difusió del patrimoni

L'agenda cultural de Catalonia Sacra ja ha programat al llarg d'aquest 2019 una quarantena de visites, itineraris i conferències. L'agenda es va presentar per primer cop el mes de febrer en un acte a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Els deu bisbats amb seu a Catalunya impulsen per vuitè any aquesta programació que de març a octubre visualitza i difon la riquesa i diversitat del patrimoni d'arrel religiosa. Els actes es reparteixen en 20 comarques de Catalunya i una del País Valencià.