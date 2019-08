Excaven un jaciment ibèric a Fontanals de Cerdanya

Un equip d'arqueòlegs ha començat a excavar aquest estiu un nou jaciment ibèric localitzat fa un parell d'anys dins del terme municipal de Fontanals de Cerdanya, concretament a la zona del Serrat de Castellar. A diferència d'altres assentaments on s'hi duen intervencions d'aquest tipus, aquest antic poblat és, fins al moment, l'únic de la comarca que no es va tornar a ocupar en època medieval, cosa que implica que es podrà comprovar com era just abans del seu abandonament, cap al segle I aC. Des de l'Ajuntament de la localitat cerdana tenen previst condicionar-hi un accés i una àrea d'aparcament, a més de convertir l'espai en un punt de pas i de parada per a les persones que recorrin la xarxa de senders que es vol impulsar des del consistori.

L'arqueòleg i membre del projecte de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre el món ceretà en època ibèrica, Jordi Morera, creu que l'origen de l'assentament se situa entre els segles V i IV aC i que, posteriorment, també hi van viure els romans, els quals van abordar-hi algunes reformes de caire urbanístic. A més, destaca que el fet que l'antic poblat no es tornés a ocupar permetrà veure com s'estructuraven les seves cases i carrers i, a més, poder disposar d'una «fotografia» del moment en què va ser abandonat.

Les excavacions es concentren a la part superior del Serrat del Castellar i tot i que no es pot conèixer encara quina seria l'extensió de l'assentament, Morera explica que, si es tenen en compte altres models d'ocupació, aquesta podria ser de tot el turó. Un altra de les singularitats del jaciment és que encara que se situa en una zona elevada, suposadament per poder divisar millor la vall des d'aquest punt, hi ha un mur que l'envolta i que ha evitat que el terreny s'hagi erosionat amb el pas del temps, el que ha afavorit la conservació de les restes.