El Visa Pour l'Image posa el focus en els reptes globals

La 31a edició del Visa Pour l'Image de Perpinyà va obrir les portes ahir amb una programació que inclou 24 mostres i activitats paral·leles. Enguany, el certamen posa de nou el focus en els efectes globals dels conflictes bèl·lics. Hi ha representats indrets com Síria, el Iemen o la zona del Caixmir, juntament amb altres temàtiques com les caravanes d'immigrants als EUA o la degradació ambiental del llac Victòria. Són alguns dels treballs seleccionats d'entre els prop de 4.000 que el certamen ha rebut en aquesta edició. La programació és gratuïta i es podrà visitar fins al 15 de setembre a diferents punts de la ciutat.

Les mobilitzacions dels Armilles Grogues, dutes a terme els darrers mesos arreu de França, també estan molt presents en aquesta edició, amb dues exposicions i una projecció de fotografies que oferiran diferents punts de vista de la mobilització ciutadana. Una altra de les exposicions destacades és The Dark Side of Wildlife Tourism, de Kirsten Luce per a National Geographic. El treball mostra les dures condicions a què estan sotmesos els animals que es fan servir per entretenir els turistes: des de famílies que neden amb dofins, d'altres que es fan fotos amb elefants o ossos.

El director del festival, Jean-François Leroy, va mostrar-se crític amb la situació dels mitjans. «El gran públic és cada cop més escèptic i prudent dels mitjans de comunicació. Cal que es recuperi la confiança. El dret a informar i fer investigacions lliurement és un pilar bàsic de la democràcia». Leroy va recordar també que l'objectiu del festival és «mostrar exemples de fotògrafs que han treballat i lluitat per la llibertat i pels drets humans».