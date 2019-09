Candela Peña i Sergi López, protagonistes de la nova pel·lícula d'Icíar Bollaín

Els actors catalans Candela Peña i Sergi López són els protagonistes del nou projecte fílmic de la directora madrilenya Icíar Bollaín, La boda de Rosa. Bollaín acaba de començar el rodatge, que tindrà com a escenari el País Valencià, i que també comptarà amb les actuacions de Nathalie Poza, Paula Usero i Ramón Barea.

La responsable de cintes com También la lluvia o Yuli explicarà la història de Rosa, una dona que, a punt de complir 45 anys, s'adona que ha viscut sempre per als altres, i que decideix deixar-ho tot enrere per agafar les regnes de la seva vida malgrat les dificultats que li comportarà aquesta decisió. El guió el signen la mateixa Bollaín i Alicia Luna, amb la qual ja va treballar al film Te doy mis ojos, que va guanyar set premis Goya.