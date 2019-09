La «Nena amb globus» de Banksy tornarà a ser subhastada

La casa de subhastes Christie's subhastarà entre els pròxims dies 11 i 24 de setembre diversos dibuixos de l'artista gràfic conegut com a Banksy. Entre ells, es troba la Nena amb globus una de les seves obres més reconegudes que ja va sortir a subhasta fa un any i que es va acabar «autodestruint». L'octubre de l'any passat va ser la casa Sotheby's qui va organitzar la licitació per aquest dibuix, pintat el 2004, sense conèixer que l'artista havia col·locat una trituradora de paper a la part baixa del marc. Acabada la subhasta, el mateix artefacte es va activar i va destruir l'obra i cosa que va generar un intens debat.