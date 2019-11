Bernando Atxaga, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles

L'escriptor Bernardo Atxaga ha estat guardonat amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, corresponent a 2019, segons va anunciar ahir el Ministeri de Cultura i Esport, que atorga aquest reconeixement, dotat amb 40.000 euros.

El jurat ha escollit l'autor «per la seva contribució fonamental a la modernització i a la projecció internacional de les llengües basca i castellana, a través d'una narrativa impregnada de poesia en què ha combinat d'una manera brillant realitat i ficció».

Aquest premi distingeix el conjunt de la tasca literària, en qualsevol de les llengües espanyoles, d'un autor espanyol, l'obra del qual estigui considerada com a part integrant del conjunt de la literatura espanyola actual. El jurat ha estat presidit per Carlos Alberdi Alonso, director del Gabinet del ministre de Cultura i Esport, i com a vicepresidenta ha actuat Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.

Joseba Irazu Garmendia (Asteasu, Guipúscoa, 1951), conegut pel pseudònim literari de Bernardo Atxaga, va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Bilbao i Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, i és membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca / Euskaltzaindia, des de 2006, i membre de Jakiunde / Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres, des de 2010.

És un autor que conrea tots els gèneres: novel·la, poesia, teatre, assaig, o literatura infantil, i també ha escrit lletres per a cançons d'artistes de pop, folk i rock. La majoria de la seva obra, escrita i publicada en basc, pot llegir-se en 32 llengües. Entre altres obres, Atxaga és autor d' Obabakoak, que el 2005 Montxo Armendáriz va adaptar al cinema.