Metges i científics de diversos països es reuniran al CosmoCaixa de Barcelona aquesta setmana en unes jornades per reclamar més recursos per investigar sobre nous antibiòtics per pal·liar el problema de l'aparició de bacteris multiresistents. Convocats per B-Debate, les jornades se celebraran abans de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics.