La Simfònica de Cobla i Corda fa balanç en un treball recopilatori

Xerrada a la Casa de la

Sardana, a Barcelona



S'oferí una xerrada sobre la recuperació i difusió del patrimoni musical, a càrrec de l'historiador, investigador i divulgador cultural Jordi Gallegos. La seva intervenció es basà en l'experiència de l'entitat sardanista de la seva població: l'Escala. Això és perquè l'Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu ha fet una tasca important durant els darrers anys per recuperar sardanes així com diverses tradicions. D'aquesta manera també han dinamitzat l'entorn cultural de la població amb l'objectiu d'atreure nous públics i ampliar la difusió, coneixement i interès per la sardana. A més a més, ha servit per preservar el llegat musical i la memòria local. Per tot això l'esdeveniment es presentà com una sessió molt interessant per a qualsevol entitat que vulgui captar idees per rellançar la seva activitat.

Aquesta xerrada forma part de les diverses activitats que organitza habitualment la Casa de la Sardana per dinamitzar l'espai i divulgar la sardana i la música de cobla.



Diada del Soci a Olot



Diumenge que ve, l'Agrupació Sardanista Olot celebra la Diada dedicada al soci. Aquesta entitat , nascuda el 1962, amb gent com en Josep Gelis, J. Plana, J. Cardona, Lluís Balcells, Josep Torné, Antoni Sala o Miquel Serrat ha anat desenvolupant una creixent activitat.

Els fins de l'associació són defensar i divulgar la cultura popular i tradicional catalana, en especial la Sardana. Per aconseguir les seves finalitat, l'associació organitza la Ballada de Rams, l'Aplec de la Sardana d'Olot, La Gresca al Firal amb audicions i ballades a l'aire lliure, el Concurs de Colles Sardanistes, la participació a la Festa Major d'Olot, la Diada del Sardanista i el concert de Sant Esteve.

Com cada any, per aquestes dates, és té una especial atenció pels socis de l'entitat. Serà el proper diumenge les 11 a l'església de Sant Esteve d'Olot amb una missa cantada a càrrec de la cobla La Principal d'Olot.

En l'acte de l'ofrena, els sardanistes oferiran el ball formant una única i gran rotllana que s'ubicarà a l'entorn dels passadissos laterals de la nau principal.

A les 12 del migdia al Firal hi ha ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal d'Olot.

Les sardanes seran interpretades en la modalitat de set tirades. L'activitat és gratuïta i està oberta a tothom. Tot seguit, hi ha previst un dinar de germanor en un restaurant de la comarca.

Concert a Sant Feliu

de Guíxols



Aquest any els Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols celebren el 60è aniversari i han preparat un concert especial amb dues cobles. Demà, dissabte, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, a les 6 amb les cobles Jovenívola de Sabadell i La Principal del Llobregat, i el diumenge, al passeig del mar, una audició, a les 12, amb la cobla Foment del Montgrí.



Madrid



El Cercle Català de Madrid és una entitat fundada el 1952 pels catalans residents a Madrid. Posseeix una biblioteca, un auditori, una agrupació sardanista i un restaurant.

Aquesta entitat va crear la Font de la Sardana, als Jardins del Retiro de Madrid, on cada quinze dies hi ha una audició de sardanes.



La Cobla Ciutat de

Girona, guardonada



El passat dimecres 6 de novembre es va celebrar a l'Ateneu Barcelonès l'acte de lliurament dels III Premis Antoni Carné, un total de sis guardons que concedeix l'ens de l'Associacionisme Cultural Català per tal de reconèixer la tasca i la trajectòria d'entitats i persones que treballen per la promoció i la difusió de la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural en general.

Durant la gala es van donar a conèixer les candidatures finalistes i guanyadores en les sis categories: Persona, Entitat, Programa, Activitat, Iniciativa Innovadora i Mitjà de Comunicació.

L'Associació Cultural Sibemoll, que es presentava en la categoria Activitat pel treball efectuat amb la Cobla Ciutat de Girona de la Fonoteca de Cobla, va resultar la candidatura guanyadora del Premi Arç Cooperativa a l'Activitat de l'Associacionisme Cultural Català.

El Premi compta amb una dotació econòmica de 1.000 euros , el corresponent trofeu, un diploma acreditatiu i una subscripció gratuïta a la publicació Canemàs: revista de pensament associatiu.



Simfònica de

corda i cobla



La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia, presentarà els pròxims 29 i 30 de novembre a l'Auditori de Girona el seu nou treball, Clàssics Enderrock, un recopilatori dels seus tres darrers projectes: Tossudament Llach, Cançó d'amor i de guerra i l'òpera Llull.

Els tres projectes han estat guardonats als premis Enderrock en la categoria de votació popular al Millor Disc de Clàssica els anys 2017, 2018 i 2019 i ara es reuneixen en un triple CD que es presentarà al públic en format gala, amb una tria de les peces més emblemàtiques interpretades per Beth, Elena Gadel, Roger Padullés, Marta Mathéu, Toni Marsol, Gemma Coma-Alabert i la Coral Polifònica de Puig-reig.

L'actor gironí Ferran Frauca, que ja va participar en els projectes Cançó d'amor i de guerra i Llull, exercirà en aquesta ocasió de mestre de cerimònies dels dos concerts, en els quals el públic podrà gaudir d'un ampli ventall de peces musicals i cançons, des de la lírica de Llull fins als medleys més trepidants de Tossudament Llach, passant per les àrees més populars de Cançó d'amor i de guerra.

La tria l'ha fet el director artístic de la Simfònica de Cobla i Corda, Francesc Cassú, qui considera que els tres treballs que integren el recopilatori «conformen sens dubte el projecte més madur» de la formació. Cassú ha afegit que, com a novetat, s'ha incorporat al recopilatori una versió inèdita d' Els Segadors, a càrrec de la SCCC i la Polifònica de Puig-reig.

Per la seva banda, el director tècnic de la formació, Jaume Lleixà, ha recordat que Clàssics Enderrock és la tercera trilogia de la formació, després d'una primera dedicada a la música genuïnament catalana ( Sardanes per al món, Inoblidables en concert i Amb Catalunya al cor) i una segona amb una mirada més internacional ( Llegendes del Cinema, del Musical i del Pop&Rock). «Aquestes tres trilogies -assenyala - són una bona síntesi del que ha estat la relativament curta història de la SCCC des que va presentar el seu primer CD».

Més enllà del seu valor musical, el president executiu de Metalquimia, Josep Lagares, considera que Clàssics Enderrock «traspua valors de la nostra terra i és capaç de portar l'essència de Catalunya i de la Mediterrània als diferents pobles del món i a les generacions de l'avenir».

En aquest sentit, afegeix que «en un moment tan complicat per al nostre país, on estan en qüestió, més que mai, les llibertats i els nostres drets més fonamentals, Clàssics Enderrock vol suposar el nostre humil homenatge a tots aquells que, des de la presó o de l'exili, han lluitat per Catalunya i l'han avantposat al seu benestar i egoismes personals».