Girona acull la visita de les relíquies de Santa Bernadeta

La Diòcesi de Girona ha acollit aquesta setmana les relíquies de Santa Bernadeta, la noia que amb 14 anys va ser testimoni i protagonista de les aparicions de la Mare de Déu de Lourdes. El relicari, que està visitant diferents diòcesis amb motiu del 175è aniversari del seu naixement, va arribar a Girona dimarts al matí, a l'església de les Germanetes dels Pobres. Al llarg del dia, tothom qui ho va voler va poder apropar-se per venerar les relíquies de la santa i participar en la missa i les pregàries. Cap al tard, es va fer el trasllat fins a la basílica de Sant Feliu, on es van poder visitar al llarg de dimecres. A més, a les sis de la tarda es va celebrar una missa presidida pel bisbe Francesc. La litúrgia es va iniciar amb una breu processó i entre els assistents hi havia molts membres de l'Hospital de Lourdes procedents d'arreu del Bisbat. Dijous al matí, les relíquies van continuar el seu pelegrinatge en direcció Vic.