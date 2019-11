Jaume Fàbrega rep el Premi Internacional de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló

El gastrònom Jaume Fàbrega, col·laborador de Diari de Girona, ha estat distingit amb el Premi Internacional de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló per l'assaig Menjars i memòries del gust. Les arrels de la cuina valenciana, un llibre que serà publicat properament per Onada Edicions. Fàbrega rebrà el guardó durant la cerimònia que se celebra avui al Magatzem de la Mar de la localitat valenciana, en què també seran lliurats els premis internacionals d'àlbum infantil i juvenil, de divulgació científica i de narrativa memorialística (a Genís Sinca, per una biografia d'Eduard Punset), que han estat concedits en aquesta quarta edició de les distincions.

Fàbrega (Pla de l'Estany, 1948) és autor de més de seixanta llibres sobre gastronomia i ha estat guardonat en nombroses ocasions pel seu treball. Ha publicat recentment Cuina i cultura del gust al País Valencià. El patrimoni culinari, llibre editat per la Universitat d'Alacant com a inici d'una nova col·lecció de gastronomia.