La Universitat de Barcelona impulsa el primer màster per aprendre a criar nadons

La Universitat de Barcelona (UB) impartirà a partir del gener el primer màster d'Espanya per formar professionals en la criança de 0 a 3 anys, una de les etapes més transcendentals de la vida i per a la qual cap pare, mare ni professional reben formació. La directora del Màster en criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa és la professora de pedagogia de la UB i membre de la comissió de deontologia de el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Núria Rajadell.

En una entrevista amb Efe, Rajadell va explicar que el màster va dirigit a professionals que treballen amb infants de 0-3 anys en qualsevol àmbit, membres d'entitats que desenvolupen projectes de criança i acompanyament a famílies en el tercer sector, titulats universitaris o de cicles formatius i docents en actiu. La directora va detallar que la formació abordarà el naixement, el postpart i els primers mesos de vida, que és «un període crític tant per als nens com per als progenitors», ja que amb el primer fill «la família es transforma profundament».

Entre els objectius de la formació hi ha adquirir coneixements específics sobre la formació de la parella, gestació, naixement, maternitat, paternitat, criança i l'educació en el context familiar. Aprofundir en coneixements sobre el desenvolupament evolutiu dels nens i les seves necessitats i aprendre a reforçar les competències per a l'empoderament de pares i mares, incrementant la seva confiança per criar i educar són altres objectius. Així, el màster persegueix formar nous professionals que puguin acompanyar dones i homes en l'assumpció d'una nova identitat quan es converteixen en mares i pares, ajudant a comprendre tant les pròpies necessitats i estats emocionals com les dels seus fills. El curs començarà el pròxim mes de gener i acabarà el juliol.