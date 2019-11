L'Hospital Infantil Vall d'Hebron obre la sala familiar més gran d'Europa

L'hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha obert una sala familiar perquè famílies amb nens hospitalitzats la facin servir per descansar, menjar, treballar o relaxar-se. La sala està situada a la planta baixa de l'hospital infantil Vall d'Hebron, ocupa 350 metres quadrats i té una capacitat d'ocupació de 50 persones. S'espera que en el primer any, sigui utilitzada per més de 800 famílies i prop de 2.000 persones entre adults i infants. La podran utilitzar de manera gratuïta. La nova instal·lació, que reprodueix una llar, ha estat finançada per la Fundació Ronald McDonald, que assegura que és la sala d'aquestes característiques més gran d'Europa.

La presidenta de la Fundació Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno, va explicar ahir que l'objectiu de l'espai és donar servei a les famílies que tenen infants hospitalitzats, especialment a neonatologia i UCI pediàtrica, atès que han de passar moltes hores al centre hospitalari.