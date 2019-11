Arriba el combat de la segona semifinal del IX Torneig de Dramatúrgia

La sala La Planeta acull aquest vespre la segona semifinal del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana, on s'enfrontaran els textos d'en Marc G. de la Varga, que va guanyar amb Goteres, i de la Laura Gost Milla, que va vèncer amb Matar al pare. Els actors escollits per donar vida als textos d'aquest combat són Enric Cambray, Mercè Martínez, Pep Molina i Ernest Villegas. Fins aquesta mateixa tarda, els dos dramaturgs finalistes no descobriran qui són els actors escollits per interpretar els seus textos. El guanyador o guanyadora d'avui s'enfrontarà el 9 de desembre a la Conxa Milla en la final del torneig.