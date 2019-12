Mor als 61 anys Marie Fredriksson, cantant del grup Roxette

Marie Fredriksson, la vocalista del grup de pop rock Roxette, ha mort als 61 anys, segons va informar ahir el diari suec Expressen, que citava un comunicat publicat per la família de l'artista. «Amb gran tristor hem d'anunciar que una de les nostres artistes més grans ha mort», resa el comunicat que apunta que Fredriksson va morir el 9 de desembre al matí per complicacions derivades «de la seva llarga malaltia». La cantant feia anys que lluitava contra un tumor cerebral que li havia estat diagnosticat el 2002.

Fundada el 1986 pel compositor Per Gessle i la mateixa Marie Fredriksson, Roxette està considerada una de les bandes sueques amb més èxit internacional, només per sota dels mítics Abba. El grup ha venut més de 75 milions de discos arreu del món i va encapçalar la llista de Billboard dels Estats Units quatre vegades. El duet va triomfar especialment entre finals dels vuitanta i principis dels anys noranta i entre el seu ampli repertoti figuren èxits com The Look, Listen To Your Heart, Spending My Time, Crash! Boom! Bang! o Sleeping In My Car.

A més de Roxette, Marie Fredriksson va desenvolupar una carrera en solitari des de començament de la dècada dels 1980.