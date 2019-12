Francesc aprova la beatificació de 27 monjos assassinats en la Guerra Civil

El papa Francesc ha aprovat el decret per a la beatificació de 27 dominics espanyols assassinats «per odi a la fe» durant la Guerra Civil espanyola, segons ha informat aquesta setmana l'oficina de premsa del Vaticà.

Com és habitual, la decisió de Francesc de promulgar els decrets es va produir després de la reunió amb el cardenal Angelo Becciu, Prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants.

En concret, Francesc ha autoritzat la beatificació dels Servents de Déu Juan Aguilar Donis i quatre companys de l'Ordre dels Frares Predicadors, i del Servent de Déu Fructuoso Pérez Márquez, fidel laic de la Tercera Ordre de Santo Domingo, assassinat, per odi a la fe, durant la Guerra Civil espanyola, l'any 1936.

D'altra banda, el pontífex també ha aprovat el martiri de la servent de Déu Isabel Sánchez Romero, monja professa de l'Orde de Santo Domingo, assassinada, també per odi a la fe, durant la Guerra Civil espanyola, el 17 de febrer de 1937 a Huéscar; així com les virtuts heroiques del servent de Déu Gregorio Tomas Suárez Fernández, sacerdot de l'Orde de Sant Agustí; nascut el 30 de març de 1915 a La Cortina i mort el 23 d'abril de 1949 a Salamanca.