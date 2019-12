Per viure un nadal amb jesús!

Permeteu-me oferir-vos un pessebre virtual.

En una visita a una parròquia, un infant em va comentar que feia el pessebre. Jo li vaig preguntar quines figures hi posaria. La seva resposta: «El caganer, els pastors, el caçador, les ovelles, els reis...». Jo li dic: «També has de posar-hi Jesús, a l'establia, amb Josep i Maria». «Sí, és clar...», em respongué, com si digués: «Sí, quin remei...».

M'havia passat altres vegades una cosa així trobant-me amb els infants de catequesi, que acostumen a ser sincers. Recordo que un m'explicava: «El pare m'ha dit que el pessebre està passat de moda, i que ara farem l'arbre».

La temptació sempre serà buidar el Nadal de Jesús i convertir-lo només en una festa familiar, de records entranyables per a alguns i de dies de sofriment per a d'altres.

Per això jo m'he fet aquesta pregunta i us convido que us la feu cadascun de vosaltres: què poso en el meu pessebre d'aquest any perquè sigui un pessebre i no un simple paisatge?

Jesús al centre. Sense Jesús no hi ha pessebre, i ni tan sols el món no seria aquest pessebre que ha acollit Jesús.

També hem de pensar en Maria, la mare de Jesús i la nostra, perquè ella ens ensenyi com cal acollir-lo. Perquè ens ajudi a respondre també amb un «sí» a allò que Déu ens proposa en aquest moment de la nostra vida. No ens oblidem de Josep, l'home que cerca la voluntat de Déu i és fidel a la missió que se li encomana, perquè ens ajudi a ser fidels als nostres compromisos.

Però avui els àngels missatgers, els pastors, els reis... i, si molt convé, el bou i la mula, som nosaltres. Sí, cadascun de nosaltres, perquè també avui calen missatgers que anunciïn arreu amb alegria que tenim un Salvador, que és Jesús.

Calen pastors que havent escoltat l'anunci s'apropin a Jesús, el reconeguin, l'adorin, li ofereixin el regal de la seva vida, i després en parlin amb convenciment. També calen els reis, perquè aquells qui no són encara del poble de Déu, en veure senyals tan significatius com el d'aquells sobirans, es posin en camí fins trobar Jesús.

