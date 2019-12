Matí de teatre i micro obert per recollir joguines per a nens vulnerables a Girona

El local Yeah de Girona acollirà el dia de Sant Esteve a partir de dos quarts de dotze del migdia un nou projecte cultural familiar solidari que recollirà joguines per als infants vulnerables. El projecte, batejat com a Micro_Girona, inclou una peça teatral titulada Narices, que es va estrenar a l'octubre a Micro Teatro Madrid, i un espai de Micro obert on tothom podrà participar llegint poesia, tocant peces musicals o bé interpretant algun monòleg, previ avís a l'organització. Narices, un espectacle de microteatre familiar escrit i dirigit per Clara Ortega i interpretat per Colette Casas, explica les aventures de Sabana, una nena que ha de recuperar les parts de la cara entre els llibres de la seva habitació.

El projecte, que compta amb la col·laboració de Creu Roja Girona, recollirà joguines per a infants en situació vulnerable. Durant l'acte es recolliran joguets per a infants de 0 a 12 anys, que han de ser noves i lúdiques i educatives, com llibres, trencaclosques o jocs de taula. o es recolliran joguines bèl·liques, sexistes ni que depenguin de bateries, piles o aparells electrònics.