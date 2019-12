Justin Bieber torna a l'escena musical

Regal de Nadal per als fans de Justin Bieber. Fa gairebé cinc anys, el cantant es va retirar del món de la música indefinidament per problemes personals, entre els quals destacava la depressió i l'ansietat. Durant aquest període de temps, el cantant es va anar allunyant progressivament de l'escena pública, deixant fins i tot d'aparèixer en esdeveniments musicals i televisius. Bieber va tornar a provar sort en l'amor amb Selena Gomez, va fer privat el seu compte d'Instagram i es va casar en secret amb Hailey Bieber, sent aquesta última la desencadenant d'un canvi en la vida del cantant.

Ara, Justin sembla tenir el cap sobre les espatlles; ja no és aquell nen ric i mimat amb aires de superioritat que abusava de la seva fama. Durant els últims dos anys, Bieber s'ha mantingut relaxat, dedicant-se a la seva família i a ell mateix. I encara que l'hem vist participar en alguna que una altra col·laboració musical, el jove ha estat fidel a la seva paraula i no ha llançat res de nou.

Però el 2020 és el seu any de tornada. Yummy és el nom de el nou single de Bieber, que es farà públic el 3 de gener. I no només això, a les fans americanes els espera una gira per tot Estats Units i Canadà. A les que viuen en altres parts del món, Justin promet que aviat estarà disponible un nou àlbum i una docu-sèrie sobre la seva vida.

De moment, en un vídeo que ha publicat a YouTube per anunciar els llançaments, Justin Bieber assegura que coneixera un nou Bieber: "Aquest ábum serà diferent de tots els altres àlbums. Crec que estic just on se suposa que he d'estar i Déu em té just on ell vol que jo estigui", explica. Uan gran causalitat que l'ídol del pop torni als escenaris el mateix any que el seu ex, Selena Gomez. S'acosta un duel d'artistes!