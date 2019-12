Christina Koch bat el rècord de vol espacial femení

L'astronauta nord-americana Christina Koch s'ha convertit aquest passat cap de setmana a la dona que més temps seguit ha passat en l'espai, després de superar els 290 dies en òrbita. Enginyera elèctrica nascuda el 1979 i seleccionada per la NASA com a astronauta el 2013, Koch va arribar a l'Estació Espacial Internacional (EEI) el 15 de març i acaba de superar l'anterior rècord de 288 dies establert per l'astronauta retirada de la NASA Peggy Whitson.

Per quan torni a la Terra al febrer, el seu temps en l'espai serà de 328 dies, a només 12 dies de l'actual rècord de vol espacial nord-americà, en mans de l'astronauta retirat Scott Kelly, establert el 2016. La majoria de les missions de la ISS només duren al voltant de sis mesos.