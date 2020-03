El món de la cultura exhibeix unitat per arribar al 2% del pressupost

El món de la cultura va exhibir unió ahir en el primer acte de la plataforma Actua Cultura per reclamar que es dediqui el 2% del pressupost a aquest sector. Representants de les arts escèniques, l'art, la música, l'audiovisual i el llibre es van reunir a Barcelona i van cridar «prou» a les dotacions públiques «injustes i indecents» dels últims anys. Uns centenars de persones, el 98% del sector cultural català, segons l'organització, van clamar per una reivindicació a quatre anys vista i per a la qual «no s'aturaran» fins a aconseguir 840 milions d'euros per a cultura. Les properes accions de la plataforma seran a Tarragona, Lleida i Girona, que ahir ja va acollir una petita concentració a la plaça de l'Oli.