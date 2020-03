Mor als 90 anys Max Von Sydow, l'actor fetitxe de Bergman

L'actor suec Max Von Sydow, conegut sobretot per haver treballat en 11 pel·lícules del director Ingmar Bergman, va morir diumenge als 90 anys al seu domicili de França, on residia des que es va casar amb l'actriu Catherine Brelet el 1997. Amb Bergman, va rodar films com El setè segell i Maduixes silvestres (1957) o La font de la donzella (1960). Al llarg de la seva trajectòria, Von Sydow va ser dues vegades nominat als premis Oscar pels seus papers a Pelle, el conqueridor (1987), de Biller August, i Extremely Loud and Incredibly Close (2011), de Stephen Daldry.

No obstant això, un dels papers que més popularitat li va donar va ser el de pare Merrin a la famosa pel·lícula de terror L'exorcista (1973) de William Friedkin. També destaquen les seves intepretacions en pel·lícules com Minority Report (2002), de Steven Spielberg, i Star Wars: El despertar de la força (2015), de J.J. Abrams. Tot i prodigar-se sobretot en el cinema, el 2015 l'actor també va tenir un paper destacat en la sisena temporada de la sèrie Joc de Trons. Concretament, Von Sydow va donar vida al misteriós personatge del Corb de Tres Ulls.

El seu darrer treball data de 2018, quan va donar vida a un militar rus a la pel·lícula Kursk, del director danès Thomas Vitenberg