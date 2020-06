Alerten del perill d'instal·lar piscines inflables o desmuntables en terrasses i cobertes dels edificis

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT) alerta del perill d'instal·lar piscines inflables, desmuntables o portàtils "en zones de la casa que no estan preparades per suportar tant de pes", com podria ser el cas de les terrasses i cobertes dels edificis. Segons informa la institució, les mesures de confinament dictaminades pel govern espanyol i la incertesa de saber si les piscines municipals obriran i quan ho faran, "ha disparat la compra d'aquests productes aquesta primavera en un intent de cobrir la necessitat i instal·lar-les a certes zones dels habitatges". Per això, el COAATT desaconsella instal·lar aquest tipus de piscines a les terrasses o a les cobertes d'edificis.

El motiu, segons assenyala el col·legi, és que l'estructura dels edificis d'habitatges es construeix per suportar una sobrecàrrega d'uns 240 quilos per metre quadrat, que correspon al pes aproximat del mobiliari i les persones que faran ús de l'habitatge. "En cap cas està pensat per suportar el pes d'una piscina o un jacuzzi, ni el de les persones que l'utilitzaran", apunten. En aquest sentit, precisen, una piscina portàtil d'uns 60 centímetres d'altura arriba als 600 quilos per metre quadrat –que podria arribar als 750 quilos amb el pes dels usuaris. El triple del que una estructura moderna està preparada per suportar, segons el COAATT.

El resultat d'utilitzar piscines inflables, desmuntables o portàtils, a terrasses o cobertes, assegura el COAATT, dependrà molt del tipus d'estructura, del seu estat de manteniment i de l'antiguitat. La col·locació a les terrasses d'edificis relativament nous i sense patologies prèvies pot generar problemes de trencament dels paviments, humitats, corrosió de les armadures i desperfectes de la instal·lació de sanejament. Si la sobrecàrrega és molt alta, el col·lapse és una circumstància molt probable, segons la institució.

En el cas d'estructures anteriors als anys 80 o amb afectacions prèvies, la probabilitat del col·lapse de l'estructura és molt important, atès que aquesta ha perdut prestacions i les bigues poden estar afectades per problemes d'humitats que han reduït la seva capacitat. A més, cal recordar que habitualment les terrasses són elements comuns de les comunitats, que el propietari només està autoritzat al seu gaudi i, per tant, que el cost de qualsevol reparació recaurà en la totalitat de propietaris de la finca i no pas als dels que fan un ús totalment inadequat.



L'excepció: les petites piscines per a nadons

Tret de petites piscines inflables per a nadons i amb un nivell d'aigua que no superi el 15 o 20 centímetres, "està totalment prohibida la instal·lació d'aquest tipus d'elements si l'estructura no s'ha reforçat especialment per a això". "És imprescindible que la comunitat reclami al propietari que vol instal·lar un piscina inflable, desmuntable o portàtil, un certificat de solidesa a un tècnic, que especifiqui les característiques resistents del terra i les limitacions de pes que pot suportar sense causar afectacions a l'estructura de l'edifici", conclou el col·legi.

En aquest sentit, el COAATT disposa del portal Obres Amb Garantia, on es pot demanar un certificat de resistència de l'estructura per part d'un tècnic qualificat, el qual permetrà especificar les limitacions de pes i les afectacions de pes de cada immoble concret.

