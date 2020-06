El cant a l'amor i a la vida de Pau Donés, en deu temes de Jarabe de Palo

Pau Donés ha estat la veu i guitarra de Jarabe de Palo, banda amb la qual des del 1995 ha deixat tot un llegat de cançons de pop i rock que han traspassat generacions i que amb el seu estil, proper i senzill, han transmès l'amor per la vida als seus seguidors.

Fer una llista de deu de les seves cançons no és fàcil, però aquí hi ha una selecció d'algunes de les més rellevants de la trajectòria de Jarabe de Palo.

- "La flaca": El gran èxit indiscutible de Jarabe de Palo, que es va publicar el 1996 en el seu àlbum de debut, amb el mateix nom, que va vendre més de 600.000 còpies i va ser disc de platí. Cançó d'aire llatí composta el 1995 per Pau Donés durant un viatge a Cuba i que ha estat la banda sonora de milers dels seus seguidors.

- "Grita": En aquest mateix àlbum de debut es troba aquesta cançó, que ha servit com a colofó als concerts de Jarabe de Palo en les seves últimes gires. Tema que anima a no guardar-se els problemes i a compartir-los amb aquells en qui confies: "Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa lo bueno y pa lo malo".

- "El lado oscuro": En l'àlbum "La flaca" es troba un altre dels temes més populars de Pau Donés, que explica el gran èxit que va tenir Jarabe de Palo a partir del seu debut. Tema sensual i suggerent on els ritmes llatins complementen perfectament una lletra d'amor i seducció.

- "Depende": El segon àlbum de Jarabe de Palo, que donava títol a aquest tema, també va ser un gran èxit de vendes i va obtenir disc de platí. "Depende" (1998) és una cançó plena de vitalitat que convida a relativitzar els problemes i a gaudir de la vida, perquè "aquí estamos de prestao", com diu la lletra.

- "Agua": A "Depende" s'inclou aquesta cançó malenconiosa i trista amb sabor llatí, en la qual es canta a l'amor no correspost, amb l'aigua com a metàfora d'aquest amor impossible, que es pregunta què fer "cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca".

- "Te miro y tiemblo": El tercer tema de l'àlbum "Depende" és una cançó amb lletra senzilla i música delicada sobre els amors que se'n van, perquè com diu la lletra, "¿cómo borrarte de mis recuerdos?", "¿cómo negar que aún te venero?".

- "Dos días en la vida": Del seu àlbum "De vuelta y vuelta" (2001) destaca aquest bolero, que Donés va escriure perquè fos cantat per Celia Cruz, i en el qual es refereix als enganys en l'amor: "Se acabaron las mentiras, y de todo aprendí", es consola el cantant.

- "Bonito": Un altre dels grans himnes de Jarabe de Palo. Cançó, publicada el 2003 en un àlbum amb el mateix títol, que encomana el bon rotllo i l'amor per la vida, com no pot ser d'una altra manera cada vegada que Donés proclama, de la forma més directa i senzilla: "Todo me parece bonito".

- "Me gusta como eres": Tema amb toc malenconiós del seu sisè àlbum "Adelantado" (2007) -que incloïa versió 'bonus' en italià-, i que canta a l'amor de la forma més sincera possible, enumerant poèticament les diferents coses que li agraden de la seva parella per concloure, senzillament: "Me gusta como eres".

- "Humo": La cançó de Pau Donés amb la lletra més descarnada, en la qual al·ludeix al càncer que pateix i que encapçala el seu àlbum "50 palos" (2017). En el videoclip, llueix una samarreta amb la data del seu naixement (11-10-1966) i canta: "Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto... Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte...¿por qué a nada le tengo miedo, por qué a nada le tengo fe?".