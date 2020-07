José Corbacho rep un ronyó de la seva germana: "Li dec la vida"

L'actor, presentador i humorista José Corbacho s'ha sotmès a un trasplantament de ronyó per acabar amb el problema d'insuficiència renal crònica que arrossega des de fa 40 anys. Ell mateix, ha explicat a les seves xarxes socials, que la seva germana Yolanda ha estat la donant. "Li dec la vida. Gràcies per la teva generositat infinita", ha comentat.



En l'escrit que ha compartit amb els seus seguidors també ha agraït la tasca dels metges de la Fundació Puigvert que l'han atès al llarg dels anys, així com el conjunt del sector sanitari que "s'estan jugant la vida, en primera línia, per cuidar-nos".



"Es tanca una etapa. Però se n'obre una altra. El trasplantament ha anat molt bé i tots els inputs d'aquesta primera setmana estan sent molt positius. La vida segueix ... i és meravellosa. Però no oblidem que tots hem de posar de la nostra part perquè ho segueixi sent. Per la meva part no faltarà. Ens veiem aviat, perquè la vida continua i ... The show must go on", conclou Corbacho.