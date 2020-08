Els fans d'Adele no reconeixen l'artista en la seva última foto

Són molt poques les imatges que Adele comparteix per xarxes socials amb els seus seguidors. I és que la cantant porta una vida d'allò més discreta possible des que va saltar a la fama per la seva talentosa veu, però encara així són molts els rumors que la posen en primera fila cada vegada que els seus seguidors analitzen els escassos continguts que comparteix. En aquesta ocasió, l'artista ha pujat una fotografia en la qual mostra el seu canvi físic, alguna cosa que ha deixat al·lucinats als seus seguidors per mostrar-se irrecognoscible.



Fa uns mesos la cantant també compartia per Twitter una imatge en la qual es podia apreciar els molts quilos que s'havia tret de sobre, però és que amb la fotografia que ha pujat avui, podem apreciar l'increïble canvi físic que ha patit en aquests últims mesos.





"Gràcies reina per fer-nos sentir tan estimats a través del teu art" ha estat el missatge que ha publicat la cantant en la imatge que ha compartit en el seu. En la imatge podem veure a Adele sense maquillar i amb molts quilos menys.