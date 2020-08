Miguel Bosé promou una manifestació contra l'ús obligatori de mascaretes

Miguel Bosé ha tornat a la càrrega. Després d'exercir de cadena de transmissió de teories falses sobre les vacunes, la grip i la covid-19 i acusar el Govern de "voler matar-nos", el cantant ha promogut a través de les seves xarxes socials una manifestació a Madrid en contra de l'ús obligatori de la màscara.



Al ritme de 'Revolution' dels Beatles, Bosé anima als seus 3,1 milions de seguidors de Twitter a assistir a aquesta marxa, que tindrà lloc aquest diumenge 16 d'agost a la Plaça de Colón de Madrid i el propòsit de la qual és sumar "un milió" d'assistents.



Malgrat tractar-se d'una manifestació contra l'ús obligatori de la màscara, els organitzadors recomanen als assistents acudir amb ella posada, segons ells perquè no puguin acusar-los "de rebrots", "dissoldre la manifestació" o arrestar-los. A més, demanen utilitzar les mascaretes "com a pancarta" i escriure en ella missatges com a "Vil Gates" o "Tot és mentida".





No és la primera vegada que Miguel Bosé expressa en Twitter aquest tipus de teories. Recentment, ha compartit missatges similars juntament amb altres contraris al Govern d'Espanya respecte a la gestió del coronavirus o sobre presumptes