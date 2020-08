Gaten Matarazzo treballa de cambrer mentre es reprèn el rodatge de «Stranger Things»

Gaten Matarazzo, conegut per ser un dels protagonistes de 'Stranger Things', intenta passar desapercebut amb gorra i mascareta en el restaurant en el qual treballa mentre espera al fet que es reprengui el rodatge de la quarta temporada de la sèrie de Netflix.

Al març, el jove actor s'estava preparant per començar a rodar els nous episodis de la reeixida ficció, però les autoritats van ordenar paralitzar l'activitat per tal de contenir la pandèmia del coronavirus.

Així que l'actor de 17 anys va decidir buscar-se un altre treball temporal mentre els rodatges estiguessin paralitzats. Segons ha informat The Hollywood Reporter, Matarazzo va entrar a treballar com a ajudant de cambrer en un local de Long Beach, en Nova Jersey, d'on és natiu. Però l'intèrpret no està sol, ja que en aquest establiment també treballen altres membres de la seva família.