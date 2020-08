La catedral de Barcelona ha reiniciat l'activitat millorant, adaptant i fent més accessibles els seus serveis telemàtics per als visitants i inaugurant visites guiades, amb totes les garanties sanitàries per la covid-19. La catedral ha creat una app gratuïta amb la guia multimèdia que fins al mes de març s'havia ofert amb un dispositiu de lloguer i que ara està fora d'ús per la covid.