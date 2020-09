Mor Diana Rigg, Olenna Tyrell a «Joc de Trons»

Els seguidors de 'Joc de Trons' estan de dol. La intèrpret d'un dels personatges més carismàtics de la ficció basada en les novel·les de George R. R. Martin ha mort deixant enrere una llarga trajectòria en cinema, teatre i televisió.

Es tracta de la matriarca de la casa Tyrell, l'actriu britànica Diana Rigg, que ha mort aquest dijous als 82 anys, tal com ha anunciat el seu agent: "Ha mort pacíficament aquest matí. Era a la seva casa al costat de la seva família, que sol·licita privacitat en aquest moment difícil".

La sòlida carrera de Rigg va començar el 1957, quan va debutar en l'obra 'El círculo de tiza caucasiano'. A partir d'aquest moment, la intèrpret no ha baixat dels escenaris. Ha aparegut en nombroses ficcions televisives com 'Diana', 'Mistery!', 'Mother Love', 'In The Beginning' o 'Victoria', encara que les seves participacions més destacades han estat a la sèrie anglesa 'Los Vengadores', per la qual va rebre un premi BAFTA l'any 2000, i en la pel·lícula '007 On Her Majesty's Secret Service', quan va interpretar a l'única muller de Bond.

No obstant això, la popularitat a nivell mundial li va arribar als 75 anys, quan va fitxar per 'Joc de Trons' l'any 2013. L'actriu britànica va donar vida durant 18 capítols a Olenna Tyrell, la Reina d'Espines. Un personatge que va calar en el públic per la seva franquesa en parlar, deixant grans frases com l'última que va pronunciar: "Digues-li a Cersei que vaig ser jo".