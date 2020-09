Acaba la pau entre Angelina Jolie i Brad Pitt

Una nova notícia sobre Angelina Jolie i Brad Pitt ens ha deixat el cor gelat i és que com ja sabem, això no té cap solució. Quan una parella decideix no continuar junts i tothom del seu al voltant fa pressió perquè continuïn caminant junts, tot acaba molt pitjor del que podria haver acabat. Això és el que els ha passat a aquest matrimoni que un dia ens va fer sospirar que la pressió mediàtica, potser, els ha fet més mal que res.

En aquesta ocasió, segons informa Us Weekly, l'exparella torna a tenir problemes entre ells i és que els dos actors han acabat la teràpia família de cara al fet que se celebri el judici per la custòdia dels seus fills. Una cita judicial que tindrà lloc a l'octubre i que sens dubte, aixeca molt interès social, ja que tant Angelina com Brad són dos dels actors més demandats internacionalment.

Sembla ser que tots dos no han aconseguit un acord sobre el temps que han de quedar-se amb els seus fills i per això s'hauran d'enfrontar en un judici i lluitar per la custòdia dels seus fills. Encara que, recordem que Maddox és major d'edat i ha de prendre ell mateix la decisió d'estar o no amb el seu pare, que ja sabem que no té una bona relació amb ell des de fa temps.

El mitjà indica que Brad Pitt vol la custòdia compartida, però Angelina sembla que no li convencen els termes de l'acord. L'actriu només acceptarà un acord si la llar familiar no és la de Los Angeles. I és que sembla ser que la intèrpret de Malèfica té al cap mudar-se per a canviar la seva residència familiar.