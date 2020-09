Eva González i Cayetano Rivera, més units que mai davant dels rumors

Tot i els continus rumors de distanciament en el matrimoni, la veritat és que Eva González i Cayetano Rivera segueixen amb les seves vides al marge de les paraules de Karelys Rodríguez. Després d'un estiu en el qual han pogut gaudir més que mai de la petita de la casa per la falta de compromisos professionals del torero, Eva ha tornat a reprendre el seu treball a 'La Voz' a poques hores de la presentació de la nova temporada.

Feliços i demostrant que són un matrimoni unit i estable, Eva i Cayetano van acudir al supermercat per realitzar una compra ràpida i és que mentre que el torero va entrar al local, la presentadora va esperar amb el cotxe en marxa. Tot i que les noves declaracions de Karelys Rodríguez com a col·laboradora de 'Viva la vida' han posat a Eva i Cayetano en el punt de mira, la veritat és que la presentadora confia cegament en la versió del seu marit reprenent poc a poc aquesta 'nova normalitat'.

Encara després de saltar a la palestra per la seva suposada relació amb Cayetano Rivera, Karelys va preferir mantenir-se al marge del focus mediàtic, ara la jove ha decidit esprémer al màxim la seva faceta com a col·laboradora de televisió. Molt més present també en xarxes socials, l'advocada comparteix cada dia amb els seus seguidors els seus looks, els seus plans i un estil de vida que sembla haver canviat en els últims mesos.