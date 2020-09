Arriba amb 15 anys de retard una carta «urgent» de la Generalitat

La fotografia publicada a Twitter per l'Ajuntament

Sorpresa majúscula a l'Ajuntament del municipi tarragoní d'Els Guiamets després de rebre fa pocs dies una carta oficial de la Generalitat convidant-los als actes de la Diada del 2005. El sobre contenia ni més ni menys que una carta en la qual el llavors president, Pasqual Maragall, instava al llavors alcalde del municipi, Francesc Rubio, a animar el veïnat perquè celebrés l'Onze de Setembre en el context del debat de l'Estatut.



La missiva anava acompanyada també de la invitació, firmada també pel llavors president del Parlament, Ernest Benach, per participar en els actes organitzats al parc de la Ciutadella de Barcelona aquella jornada de fa 15 anys. La recepció de la carta, remesa per Correus i amb la inscripció «urgent» en el sobre, ha sigut acollida en la població amb sorpresa i, sobretot, amb molt d'humor.





Aquesta setmana hem rebut una carta del president Maragall (@govern) i el president del @parlamentcat @ebenach en la que ens convidaven als actes de l'11 de setembre del 2005. Sabem que #Guiamets cau lluny de la capital però tant com per arribar una carta 15 anys tard... pic.twitter.com/4Y4bteiXYg — Aj. Els Guiamets (@Aj_elsGuiamets) September 23, 2020

«És cert que no ens l'esperàvem. Però aquest any 2020 ple de sorpreses ens ha arribat aquesta, que és. Ens han convidat a actes de la Diada del 2005, en els quals no vam poder estar al seu dia», ha explicat el segon tinent d'alcalde d'Els Guiamets, Manel Sales, en declaracions a l'agència ACN. Sales també es mostra sorprès pel gran impacte que ha tingut el tuit que va fer el consistori anunciant, amb humor, la recepció de la carta perduda.