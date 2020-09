Bustamante opina sobre l'embaràs de Paula Echevarría

David Bustamante s'ha convertit, sense buscar-ho, en l'altre gran protagonista de la notícia de l'any, l'embaràs de Paula Echevarría. I és que l'actriu, que espera el seu primer fill en comú amb Miguel Torres, sempre va declarar durant el seu matrimoni amb el participant d'Operación Triunfo, que no volia donar-li germanets a Daniella. No obstant això, ha canviat d'opinió després de tres anys de relació amb l'exfutbolista i, és inevitable, preguntar-se com s'haurà pres el cantant de San Vicente de la Barquera que la seva ex estigui embarassada.

Avui, us oferim en exclusiva les primeres declaracions de Bustamante. Molt amable, el cantant confessa que la notícia li sembla "meravellosa perquè el més bonic que pot passar és que neixi una criatura, sobretot si és un germanet o germaneta de la meva filla".

- Pregunta: Bon dia David, com et trobes?

- David: Bé

- P: Hem de preguntar-te ...

- R: Ves al gra, què?

- P: Va, la notícia què t'ha semblat?

- DAVID: Meravellós què m'ha de semblar? És el més bonic que pot passar, que neixi una criatura. Sobretot si és un germanet o una germaneta de la meva filla. Així que tots molt contents, d'acord?

- P: Has pogut felicitar la parella?

- DAVID: Sí clar, ahir vaig estar parlant amb ells

- P: Daniella?

- DAVID: Feliç. És clar, normal. Germaneta gran ara

- P: Està encantada de tenir un nou bebè?

- DAVID: Sí, sí.

- P: Serà com una joguina per ella

- DAVID: Vinga, que tingueu bon dia d'acord?