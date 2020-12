La covid-19 obligarà la comunitat jueva a celebrar enguany la seva festa de les llums, la Hanukkà. Per això, el Patronat del Call Jueu de Girona, en lloc de celebrar una encesa pública com en els anys anteriors, ha programat un acte virtual el proper 17 de desembre. La Hanukkà se celebra cada any el dia 25 del mes de quisleu del calendari jueu i commemora la victòria del poble jueu sobre l´ocupació grega (s. II aC) i la posterior purificació i renovació del Temple.