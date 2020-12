Neymar se solidaritza amb un nen d'11 anys que va patir racisme en un partit

Neymar, davanter del París Saint-Germain, es va solidaritzar aquest divendres amb un nen brasiler d'11 anys que va patir racisme durant un torneig de futbol i va denunciar els fets plorant en un vídeo que s'ha fet viral en Internet.



"Vaig veure que vas passar per una situació completament desagradable i trista. Infeliçment, passem per aquesta mena de coses que ja no encaixen avui dia. Et desitjo força, molta llum i molt amor", va assenyalar l'estrella de la selecció brasilera en un vídeo divulgat a les xarxes socials.





BLACK LIVES MATTER ???????????? pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

El cas de Luiz Eduardo, d'11 anys, jugador del Uberlandia Academy, està sent àmpliament repercutit a les xarxes socials i a la premsa brasilera des del dijous.L'incident va succeir un dia abans, el dimecres, durant un partit contra l'Institut SET celebrat en el municipi de Caldas Nuevas (centre), en el marc d'un torneig infantil.Al final de la trobada, Luiz Eduardo va sortir de la pista i immediatament es va posar a plorar desconsoladament, la qual cosa va cridar l'atenció d'alguns pares, que es van acostar per veure el que succeïa.El noi, assegut sobre la gespa i en una mar de llàgrimes, els va dir que el tècnic de l'equip contrari,, es va dirigir a ell en termes racistes."L'home deia així: 'tanca al negre aquí!'. Aquí jo vaig esperar al final per a parlar amb els meus pares. Ho va dir un munt de vegades", va narrar mentre plorava.El club va divulgar el vídeo amb el testimoniatge del nen en el seu perfil d'Instagram i va informar que va posar una denúncia a la comissaria."Manifestem que anirem fins a les últimes instàncies en defensa del nostre alumne i contra un acte deplorable més que taca la imatge del futbol", va indicar Uberlândia Academy.Els organitzadors del certamen van decidir suspendre provisionalment a l'entrenador de l'equip rival, qui aquest divendres va negar les acusacions i va declarar estar "sorprès" per la seva implicació en el cas.Com ofendré a un altre germà de color? Això és impensable", va expressar."Ningú té proves de qui va ofendre, ningú va gravar res, ningú va escoltar, ni sap dir qui va ser", va afegir.Neymar i el PSG també es van plantar contra el racisme aquest mes en un partit de Lliga de Campions contra el Istanbul Basaksehir.Els jugadors de tots dos equips van abandonar el terreny de joc després que el quart àrbitre, suposadament, digués negre al camerunès, membre del cos tècnic del conjunt turc.Aquesta trobada es va reprendre l'endemà amb un quartet arbitral diferent.