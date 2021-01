El Govern edita una guia per al respecte de la diversitat religiosa en cossos policials

La Direcció General d'Afers Religiosos i els Mossos d'Esquadra han impulsat la publicació d'una nova guia per al respecte a la diversitat de creences en els serveis policials. El document actualitza la Guia per al coneixement de la diversitat religiosa adreçada als serveis policies de Catalunya, elaborada el 2006 pel Departament d'Interior en col·laboració amb el Centre Unesco i el Centre d'Estudis de les Tradicions Religioses. El Govern ha destacat que no és només una actualització, sinó que «suposa una renovació del compromís de la Direcció General de Policia amb la societat a la qual serveix». El document reuneix normativa, principis d'actuació i recomanacions en relació amb l'exercici de la llibertat religiosa.

La guia té un caràcter pràctic i s'estructura en quatre parts: el marc jurídic, els principis d'actuació, les recomanacions i les bones pràctiques. Finalment, es completa amb uns annexos que recullen referències legals, informació sobre les confessions religioses establertes a Catalunya i altres recursos per contextualitzar i aprofundir sobre la llibertat de consciència i religiosa.

El Govern ha explicat que el document respon a la necessitat d'oferir criteris i pautes d'actuació als cossos policials per a la realització d'un servei púbic «de qualitat, respectuós amb les llibertats ciutadanes i adaptat a una societat canviant des del punt de vista religiós». «La creixent diversitat de pràctiques i creences religioses requereix un coneixement precís de la normativa i de la realitat social per no incórrer en cap discriminació», indica la conselleria.

En aquest sentit, el text parteix de la llibertat de creences com a dret fonamental, que, en conseqüència, només es pot limitar de forma justificada quan hi ha en risc algun dret fonamental. La guia estableix com a principi general d'actuació el respecte a la pràctica de les religions i les creences de la ciutadania, «però sempre prenent en consideració les limitacions que prescrigui la llei per protegir la seguretat, l'ordre, la salut o la moral públiques o els drets i llibertats fonamentals dels altres».

Entre les pràctiques que cal respectar s'esmenten les relatives a la indumentària i als signes religiosos, així com el tracte personal. El document també contempla diverses situacions com les actuacions en espais de culte, l'organització interna dels cossos policials i els processos de detenció. Assegura que els ciutadans privats de llibertat conserven plenament el dret de llibertat religiosa, motiu pel qual es recomana no impedir la pregària o l'accés a llibres o objectes sagrats, sempre que no hi hagi motius de força major que ho desaconsellin.

En total, s'han distribuït 500 exemplars de la guia a les diverses comissaries dels Mossos d'Esquadra de Catalunya i també es pot consultar en línia a través del portal d'Afers Religiosos.