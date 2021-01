Mor asfixiada una nena de 10 anys a Itàlia per un repte de 'Tik Tok'

Mor asfixiada una nena de 10 anys a Itàlia per un repte de 'Tik Tok'

Una nena de 10 anys ha mort asfixiada aquest dimecres a la ciutat italiana de Palerm, mentre participava en un desafiament viral, l'anomenat «desafiament de l'apagada» (Blackout challenge), proposat a la xarxa social 'TikTok', segons han informat aquest divendres alguns mitjans italians.

La germana, de 5 anys, és qui ha descobert el cos inconscient d'Antonella que ha sigut transportada a l'Hospital Infantil de Palerm pels seus pares, després d'haver patit un desmai i més tard un coma, al qual no ha sobreviscut.

Un 'joc' perillós

El «Blackout challenge» és el joc proposat a 'Tik Tok' i consisteix que els nens es bloquegin la respiració fins a desmaiar-se i experimentar així fortes sensacions. Es tracta d'una pràctica molt perillosa que provoca accidents cada any, alguns d'ells fatals.

Els pares han explicat al diari 'La Repubblica' que una altra germana, de 9 anys, ha sigut qui els ha explicat el que ha passat: «Antonella estava jugant al joc de l'asfíxia». El pare de la nena ha confessat al diari no saber res d'aquest joc: «Només sabia que Antonella entrava a 'TikTok' per veure vídeos. ¿Com havia d'imaginar aquesta atrocitat?», s'ha interrogat desesperat.

Al barri, els veïns han recordat els crits que es van produir a la vivenda quan la mare de la jove, embarassada del seu quart fill, es va trobar la nena al bany del domicili, segons han explicat les mateixes fonts.

Angelo Sicomero, juntament amb la seva dona, ha decidit donar els òrgans de la filla perquè «altres nens puguin viure gràcies a ella». Els òrgans de la jove han sigut traslladats ja a Roma i a Gènova i salvaran la vida a tres nens.

Investigació oberta



La fiscalia de Palerm ha obert una investigació per «incitació al suïcidi» i ha confiscat el telèfon mòbil de la nena per determinar si Antonella mantenia contacte amb altres participants i si algú la va convidar a participar en el desafiament o si estava fent aquest vídeo per a un amic o parent.

Davant la tragèdia, la plataforma fundada el 2016, que diu que compta amb 100 milions d'usuaris a Europa, ha emès un comunicat: «La seguretat de la comunitat 'TikTok' és la nostra màxima prioritat, estem a disposició de les autoritats competents per col·laborar en tota investigació», ha escrit.