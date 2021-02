Mor Dustin Diamond, Screech a "Salvados por la campana"

L'actor estatunidenc Dustin Diamond, que interpretava a Screech a la sèrie de televisió "Salvados por la campana", ha mort aquest dilluns a causa d'un carcinoma, segons ha informat el seu representant, Roger Paul.

Diamond havia estat hospitalitzat a mitjan gener a Florida, segons van informar llavors mitjans especialitzats.

L'actor, de 44 anys, va ser diagnosticat amb aquesta "brutal i sense pietat" forma de càncer maligne fa tres setmanes i en aquest temps "la malaltia es va estendre pel seu organisme", ha indicat Paul en una declaració.

El carcinoma només va mostrar "compassió" perquè el resultat va ser "ràpid i precís" i això li va evitar a Diamond estar sumit en el dolor, ha assenyalat el representant a mitjans com la revista "Rolling Stone".

Paul ha definit a l'actor ara mort com a "impredictible" i "xocant", però mai "avorrit", i ha demanat que es respecti la intimitat de la família en aquest moment "tràgic" perquè puguin fer el seu dol.

Quan va ser hospitalitzat al gener, el representant va dir que la família estava preocupada perquè hi havia antecedents familiars de càncer.

L'intèrpret del personatge Samuel "Screech" Powers va ser part de l'elenc original de la popular sèrie de la dècada dels anys 90 "Salvados por la campana", que va tenir quatre temporades. També va integrar el "spin-off" "Salvados por la Campana: Els anys universitaris".

Diamond va ser l'únic membre de l'elenc original que no va ser anomenat l'any passat per al rellançament de la sèrie a través de la plataforma Peacock, encara que els altres actors van assegurar que la porta estava oberta.

Després de la fi de la sèrie, la seva vida personal va passar per alguns alts i baixos. El 2015 va ser sentenciat a quatre mesos de presó per un altercat a Wisconsin amb un apunyalament pel mig i, cinc anys abans, va afrontar dificultats pel pagament d'una hipoteca.

En 2009 va publicar una biografia, "Behind the Bell", en la qual no va pintar un retrat amable dels seus excompanys de repartiment, del que posteriorment es penediria, com va revelar el 2016 en una entrevista que va concedir a Mario López, qui precisament va formar part del xou.

Diamond va confessar al seu excompany que el llibre va ser escrit per una altra persona que el va entrevistar i després va fabricar moltes de les al·legacions abocades en la publicació i que tenien a veure amb drogues i sexe.