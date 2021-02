El Pare Apeles, nou capità de l'Exèrcit de Terra

És impossible pensar en la televisió dels anys 90 i principis dels 2000 i no recordar els personatges que envoltaven Xavier Sardà a 'Crónicas marcianas'. Un d'ells era el Pare Apeles, un polemista que no deixava indiferent. La seva capacitat per treure de polleguera els altres contertulians disparava els índexs d'audiència.

Els seus comentaris i exhibicions públiques li van comportar més d'una estirada d'orelles per part de la Conferència Espiscopal, que el va desautoritar i li va arribar a prohibir que oficiés missa.

Durant una època el vam veure més de nit que de dia, i acompanyat de personatges com Carmen Posadas, Carmen Sevilla, Belén Esteban, Yola Berrocal, la Duquesa d'Alba. La seva popularitat al "Crónicas" el va convertir en una estrella, i organitzadors d'actes es ballaven per tenir-lo entre els seus convidats.

Després d'anys allunyat dels focus dels mitjans, de les últimes coses que havien trascendit de José-Apeles Santolaria de Puey i Cruells en els últims temps és que havia decidit vendre el seu pis a l'Eixample de Barcelona per traslladar-se a Roma.

Fa pocs dies, però vam tenir una nova sorpresa: el Butlletí Oficial de Defensa publicava el seu ascens al rang de capità de l'Exèrcit de Terra a la reserva.