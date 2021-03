Meghan Markle va pensar a suïcidar-se i Harry aireja la decepció amb el seu pare

Les misèries de la família reial britànica van tornar a quedar diumenge al descobert en l'explosiva entrevista concedida pel príncep Enric i la seva dona Meghan Markle a la presentadora nord-americana Oprha Winfrey. Durant 120 minuts de conversa a cor obert, plena de revelacions i puntuada per alguna llàgrima, els ducs de Sussex van confessar haver-se sentit "atrapats" al palau de Buckingham i abandonats a la seva sort per la família reial enfront de la incessant pressió dels tabloides britànics, que han convertit l'actriu nord-americana en un dels seus dolents de capçalera. Aquesta suma de factors s'hauria tornat tan insuportable que Meghan va arribar a contemplar el suïcidi quan estava embarassada del seu primer fill.

"Em feia vergonya admetre-ho davant Harry, però sabia que, si no deia res, ho acabaria fent. Simplement no volia seguir vivint", va confessar la duquessa de Sussex, visiblement embarassada del seu segon fill. Meghan va sostenir que, des del moment en què va començar a sortir amb Enric, va ser "silenciada" per la família reial, que li va imposar la consigna del "no comment" mentre la premsa s'engreixava amb ella. A palau es va sentir "sola" i "atrapada", una sensació que es va agreujar quan se li va comunicar que la família reial no volia que el seu fill encara no nascut adoptés el títol de príncep o princesa. En ésser preguntada pels motius, la duquessa va afirmar que la família va expressar la seva preocupació sobre el color de la pell de l'infant. "Hi va haver converses sobre com de fosca podria ser la seva pell", va dir l'actriu mulata davant l'estupefacció d'Oprah.

Ni ella ni el seu marit van voler revelar la font darrere d'aquestes converses perquè "seria molt perjudicial per a ells", va dir Meghan. "En el seu moment va ser incòmode, em va deixar xocat", ha postil·lat Enrique, que es va negar també a donar noms. La d'aquest diumenge va ser la primera entrevista dels ducs des que es traslladessin l'any passat a Califòrnia, poc després de sorprendre el món en anunciar que renunciaven a les seves funcions com a membres de la reialesa. Una decisió que, segons van explicar, va estar en gran manera motivada per la decisió de la família reial de retirar-los el dispositiu de seguretat i l'estipendi després que abandonessin el Regne Unit per instal·lar-se inicialment al Canadà. D'acord amb Meghan, aquest desemparament es va encavalcar amb algunes amenaces rebudes que els van fer témer per la seva vida.

Allunyament del príncep Carles

Tots dos van parlar amb afecte i admiració en referir-se a la reina Isabel, a la qual Enrique va descriure com el "comandant en cap" de la família Windsor. Però com va admetre el benjamí de Diana de Gal·les, que va arribar a témer que la història de la seva mare es repetís davant l'assetjament dels paparazzi patit per la seva esposa, els esdeveniments dels últims anys han deixat ferides supurants en la família.

El seu pare, el príncep Carles d'Anglaterra, va deixar de contestar-li a les trucades després que la parella anunciés la seva ruptura amb el palau de Buckingham Palace. "Em vaig sentir veritablement decebut perquè ell va passar per alguna cosa semblant. Sap el que és el dolor. I Archie és el seu nét", va dir Enrique abans d'afegir que, si bé el diàleg s'ha reprès, "queda encara molta feina per fer".

Mantenint sempre les bones formes, però sense mossegar-se la llengua, el duc de Sussex va acusar la seva família de no haver defensat la seva dona de la pressió dels tabloides. "Hi va haver falta de suport i comprensió", ha subratllat. I va dir que la resta de la seva família "està atrapada dins del sistema", les cotilles d'una institució que viu de la imatge que els mitjans projecten, segons va afirmar.