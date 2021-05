La jutge Verónica Carabantes, que investiga la denúncia d’Antonio David Flores contra la seva exdona Rocío Carrasco per no pagar la pensió al fill menor de tots dos, ha ordenat que es realitzi una «consulta integral del patrimoni i vida laboral de la querellada Rocío Carrasco Mohedano», segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. La magistrada, titular del jutjat número tres d’Alcobendas, va dictar aquesta resolució el 30 d’abril. Aquell dia, Rocío Carrasco va acudir al jutjat i es va acollir al seu dret a no declarar en aquesta investigació perquè considerava que «existeixen defectes processals».

En la mateixa providència, la jutge ha citat a declarar el segon fill de la parella, David Flores Carrasco, de 22 anys, i li ofereix la possibilitat d’iniciar accions legals contra la seva mare per un presumpte delicte d’impagament de la pensió, del qual ell seria el perjudicat. El jove, que viu amb el seu pare i pateix una malaltia genètica, declararà divendres 21 de maig i podrà continuar amb el procediment com a perjudicat per aquests impagaments o renunciar a exercir-lo contra la seva mare.

Fill dependent

Va ser Antonio David Flores i no el seu fill el que va denunciar la seva exdona el passat 1 de març. L’acusa d’un delicte d’impagament de pensions, castigat amb multa i fins un any de presó. El seu fill menor viu amb ell des de fa cinc anys. El gener del 2018, la jutge Sonsoles Lloria va decretar que el noi continuava sent «dependent econòmicament» i va fixar que la mare, Rocío Carrasco, havia de pagar des d’aleshores 200 euros mensuals en concepte de «pensió d’aliments». La querella presentada pel seu exmarit afirma que la mare no ha pagat mai aquesta quantitat i que ha mostrat «apatia, desídia, negligència i abúlia respecte a les seves obligacions tant afectives com econòmiques».

Un altre jutjat, el número 1 de Violència contra la Dona d’Alcobendas, ordenava a Rocío Carrasco el 2019 l’execució d’aquests pagaments i xifrava llavors en 3.000 euros (més 900 d’interessos) els diners que la dona devia. La nova querella indica que des d’aleshores tampoc ha pagat la pensió al seu fill, de manera que el deute ja superaria els 9.000 euros. En aquella ocasió, l’Agència Tributària ja va investigar els ingressos de Rocío Carrasco. El seu informe consta en el sumari del cas i reflecteix que la dona va tenir uns ingressos de zero euros l’any fiscal del 2018.

Denúncies

Rocío Carrasco i Antonio David Flores es van casar el 1996 i es van separar el 2001. Van tenir dos fills: Rocío i David. La dona va denunciar posteriorment el seu exmarit per maltractaments al jutjat, una denúncia que va ser arxivada provisionalment malgrat comptar amb informes de pèrits que donaven suport a la versió de Rocío Carrasco. Des de fa dos mesos, ella protagonitza una sèrie documental en la qual ha tornat a reiterar, i ha ampliat, les acusacions contra el seu exmarit. El mes passat, l’advocat d’Antonio David va sol·licitar a la jutge que embargués part de la quantitat que la seva exdona ha cobrat pel documental per pagar els seus deutes.

El pagament de les pensions als fills també ha sigut motiu de disputes judicials. De fet, la dona va denunciar Antonio David per no pagar-les durant els anys en què els nens van ser menors i van viure amb ella. El passat 20 de març, l’Audiència de Madrid va confirmar que hi haurà judici contra el tertulià per presumptes delictes d’insolvència punible i estafa processal, penats fins amb cinc anys de presó. Els magistrats van ordenar que Flores diposités una fiança de 60.000 euros pels deutes d’aquells pagaments que no va realitzar. Tampoc ho ha fet fins ara.