Love Your Local Market» (Estima el teu Mercat) és una campanya internacional que es va iniciar l’any 2014 amb la finalitat de donar rellevància als mercats com a espais de modernitat, d’intercanvi i d’ofertes de qualitat. Amb l’objectiu d’apropar els productes frescos i de temporada al consumidor i, alhora, posar en valor la importància d’aquests equipaments com una mena d’àgora dels pobles i ciutats, d’espais de trobada, de relacions humanes i de compra segura i sostenible, la Xarxa de Mercats Sedentaris de les comarques gironines, amb el suport i la participació activa de la Diputació de Girona, ha endegat la campanya Estimo el meu mercat, que comença aquest dilluns dia 17 i s’allargarà fins a finals de maig. En aquest temps, els paradistes dels mercats sedentaris de Girona (Mercat del Lleó), Lloret, Olot, Palafrugell, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols recomanaran productes saludables, sostenibles, de temporada i de proximitat amb l’objectiu d’ajudar els usuaris a tenir cura tant de la seva nutrició com del medi ambient.

A la ciutat de Girona, el mercat per excel·lència és el que hi ha a la plaça Calvet i Rubalcaba, més conegut com el Mercat del Lleó per la columna acabada amb la figura del mamífer carnívor de la família dels fèlids que es va aixecar en aquell indret en commemoració de la gesta heroica dels defensors de Girona durant els setges de 1808 i 1809. A banda d’aquest, també s’havien instal·lat uns mercats a Santa Eugènia i a la ronda Ferran Puig, però, ja fos per la major oferta a través de les grans superfícies que s’anaven incorporant en una ciutat canviant o perquè no es va aconseguir l’adequada simbiosi entre el producte i les necessitats del seu entorn urbà, el cert és que les propostes de mercats de barri no van reeixir. En canvi, el col·lectiu de paradistes que ofereix el seu producte a l’interior de l’edifici, sota l’ombra protectora del lleó -un equipament projectat pels arquitectes Juan Gordillo i Ricardo Giralt i inaugurat el 3 de novembre de 1944, tot i que posteriorment reformat l’any 1993 gràcies a una notable intervenció dels arquitectes Fusas i Viader-, han sabut coordinar-se, endegar col·lectivament accions promocionals, oferir estímuls al comprador i, per damunt de tot, garantir al consumidor que allí hi trobarà qualitat i bon servei.

La campanya que avui comença posa l’accent en el dinamisme dels mercats promovent una compra responsable i sostenible. És justament el que defensava el divulgador i activista de la cuina tradicional catalana Abraham Simón-Ferré al seu magnífic volum Cassoles de Girona, publicat l’any 2016. Segons l’autor, les receptes que allí s’apleguen necessiten de productes de proximitat que es troben, lògicament, als mercats municipals. La seva tesi no era fruit d’un romanticisme localista, sinó que ho raonava: «En els mercats – deia –l’oferta és molt més nombrosa, podrem remenar i triar en diferents parades fins a trobar el producte més adient per a la cassola que vulguem fer. Alhora, la nostra despesa es destinarà als nostres productors, ajudarem la nostra economia i afavorirem els llocs de treball de les comarques de l’entorn».

Avui, el Mercat del Lleó manté el seu dinamisme organitzant activitats de tota mena que contribueixen a difondre la seva oferta. Malauradament, encara es mantenen les restriccions d’accés, però cal esperar que el virus vagi escampant i ben aviat es puguin tornar a obrir els tres accessos que resten tancats. Mentrestant, els usuaris poden tenir la tranquil·litat que no només s’han adoptat mesures de prevenció davant la pandèmia, sinó que podran tenir al seu abast 57 parades amb un ampli ventall de productes de tota mena i sempre amb la garantia de qualitat i proximitat. La campanya internacional «Love Your Local Market» encaixa perfectament amb l’atenció personalitzada i professional d’uns venedors que estimen la seva feina. I això es nota.