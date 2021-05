Escollida any rere any com una de les dones més atractives i millor vestides del nostre país, Sara Carbonero demostra amb cadascuna de les seves aparicions que la comoditat no està renyida amb l'estil i que es pot anar ideal amb peces senzilles amb les quals la majoria de nosaltres ens sentim gairebé com 'de pa sucat amb oli'.

En aquesta ocasió, la periodista ha acaparat totes les mirades amb un d'aquests looks simples per al dia a dia i, deixant de costat els seus vestits boho i els seus complements romàntics, Sara ha passat 'gairebé' desapercebuda amb un outfit 'teenager' amb el qual s'ha llevat uns quants anys de damunt. Vaquers amplis, una senzilla samarreta de cotó blanca i sabatilles Converse en morat; una elecció amb la qual l'ex d'Iker Casillas estava maquíssima i amb la qual semblava una estudiant recentment sortida de classe en la facultat, i que va completar amb les seves inseparables ulleres de sol Rayban i una motxilla de Louis Vuitton.

Intentant mantenir-se al marge dels rumors que envolten constantment la vida privada d'Iker des que van anunciar la seva separació al començament del passat mes de març, Sara ha preferit tancar l'orella a les declaracions d'una explosiva bruna anomenada Nadia que ha concedit una exclusiva a una coneguda revesteixi parlant de la seva 'amistat especial' amb l'exfutbolista, que hauria començat el 2019 - quan el madrileny encara estava casat amb la periodista - i que hauria acabat recentment.

Molt seriosa, Sara guarda silenci i no es pronuncia sobre les declaracions de la búlgara, demostrant que la seva relació amb Iker, que continua sent boníssima pels dos fills que tenen en comú, està per sobre de tot.